Димитрис Прифтис: Вторая игра с «Химками» будет еще сложнее Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги первого полуфинального матча серии с «Химками» (96:91).

- Очень тяжелая игра и для УНИКСа и для «Химок». Благодарю свою команду за то, что она проявила характер и верила в победу до самого конца. Несмотря на то, что «Химки» лидировали в счете большую часть матча, мы продолжали гнуть свою, мы оставались спокойны. И благодаря защите мы смогли выровнять игру и перевести ее в концовку.

«Химки» очень много бросали трехочковые. В общей сложности у соперника 41 трехочковых и 24 двухочковых броска. Конечно, нам это нужно контролировать, особенно броски Тиммы. И в нападении играть умнее, пробовать забивать из-под кольца, как мы это делали сегодня. Вторая игра будет еще сложнее для обеих команд, - приводит слова Прифтиса пресс-служба Евдиной лиги ВТБ.

Напомним, что вторая встреча серии до трех побед состоится в Казани в пятницу, 24 мая.