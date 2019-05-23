Агент Хиггинса: В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА

омфортно в Москве, а ЦСКА - один из лучших клубов Европы не только по результатам, но и по всем организационным моментам, связанным с командой, - приводят слова Спаноса «Известия».
Ранее испанская AS сообщила, что интерес к 29-летнему защитнику проявляет «Барселона».
Напомним, что Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. По окончании нынешнего сезона американский защитник станет свободным агентом.
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