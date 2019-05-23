Агент Хиггинса: В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА Никос Спанос, агент защитника ЦСКА Кори Хиггинса, рассказал, что игрок готов остаться в команде на следующий сезон.

омфортно в Москве, а ЦСКА - один из лучших клубов Европы не только по результатам, но и по всем организационным моментам, связанным с командой, - приводят слова Спаноса «Известия».

Ранее испанская AS сообщила, что интерес к 29-летнему защитнику проявляет «Барселона».

Напомним, что Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. По окончании нынешнего сезона американский защитник станет свободным агентом.