Агент Хиггинса: В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА - Советский спорт
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23 мая 2019 00:19Баскетбол

Агент Хиггинса: В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА

Никос Спанос, агент защитника ЦСКА Кори Хиггинса, рассказал, что игрок готов остаться в команде на следующий сезон.

омфортно в Москве, а ЦСКА - один из лучших клубов Европы не только по результатам, но и по всем организационным моментам, связанным с командой, - приводят слова Спаноса «Известия».

Ранее испанская AS сообщила, что интерес к 29-летнему защитнику проявляет «Барселона».

Напомним, что Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. По окончании нынешнего сезона американский защитник станет свободным агентом.

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