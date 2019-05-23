Евгений Воронов: Самое главное – настроиться на первый матч с ЦСКА

Капитан «Зенита» Евгений Воронов прокомментировал предстоящую серию ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Едем с позитивным настроем, попытаемся навязать борьбу, и было бы здорово выиграть одну игру (в Москве), – приводит слова 33-летнего защитника официальный сайт клуба. – Тренер дает определенную мотивацию, рассказывает, как мы будем играть.
Скажу так: самое главное – настроиться на первую игру. Думаю, что правильно идти от одной игре ко второй».
Первые два матча серии до трех побед пройдут 23 и 25 мая в Москве. 28 мая «Зенит» примет ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Отметим, что в очных матчах в регулярном чемпионате команды одержали по одной домашней победе: в январе «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге (93:86), в апреле ЦСКА – в Москве (83:73).
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