Евгений Воронов: Самое главное – настроиться на первый матч с ЦСКА - Советский спорт
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23 мая 2019 11:21БаскетболЛипкин Антон

Евгений Воронов: Самое главное – настроиться на первый матч с ЦСКА

«Зенит» сыграет с ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Капитан «Зенита» Евгений Воронов прокомментировал предстоящую серию ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Едем с позитивным настроем, попытаемся навязать борьбу, и было бы здорово выиграть одну игру (в Москве), – приводит слова 33-летнего защитника официальный сайт клуба. – Тренер дает определенную мотивацию, рассказывает, как мы будем играть.

Скажу так: самое главное – настроиться на первую игру. Думаю, что правильно идти от одной игре ко второй».

Первые два матча серии до трех побед пройдут 23 и 25 мая в Москве. 28 мая «Зенит» примет ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в очных матчах в регулярном чемпионате команды одержали по одной домашней победе: в январе «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге (93:86), в апреле ЦСКА – в Москве (83:73).

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