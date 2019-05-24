«Торонто» победил «Милуоки» и вышел вперед в серии - Советский спорт
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24 мая 2019 06:44БаскетболЛипкин Антон

«Торонто» победил «Милуоки» и вышел вперед в серии

Ленард набрал 35 очков.

«Торонто» одержал победу в пятом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Милуоки» (105:99).

Самым результативным игроком стал форвард «Рэпторс» Кавай Ленард, набравший 35 очков. На счету Паскаля Сиакама дабл-дабл (14 очков + 13 подборов). В составе «Милуоки» 24 очка набрал форвард Яннис Адетокумбо, а защитник Малкольм Брогдон оформил дабл-дабл (18 очков + 11 подборов).

Таким образом, «Торонто» одержал третью победу подряд и вышел вперед в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Канаде 25 мая.

Напомним, первым финалистом НБА стал «Голден Стэйт».

НБА
Плей-офф
3-й раунд
5-й матч

«Милуоки» – «Торонто» – 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33)
«Милуоки»: Адетокумбо (24). Бледсоу (20). Брогдон (18 + 11 подборов).
«Торонто»: Ленард (35). Ванвлит (21). Лаури (17).

Счет в серии: 2-3 (108:100, 125:103, 112:118, 102:120, 99:105).

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