Владимир Гомельский: Непродление контракта с Итудисом будет выглядеть странно ЦСКА под руководством греческого тренера во второй раз выиграл Евролигу.

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский высказался о будущем главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Он отлично подготовленный методически тактик, – приводит «Собеседник» слова Гомельского. – Единственное, чего не хватало – это практики работы с профессионалами высокого класса. За эти пять лет, что он провел в ЦСКА, эта практика наработана, и теперь он входит в элиту европейских тренеров.

Мне кажется, что сейчас непродление контракта с тренером, который выиграл «финал четырех» и который один из трех претендентов на звание лучшего тренера Евролиги, будет выглядеть как-то странно».

Напомним, в воскресенье ЦСКА нанес поражение «Анадолу Эфес» (91:83) в финале Евролиги и в четвертый раз стал победителем турнира.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Ранее он привел армейцев к победе в Евролиге в сезоне-2015/2016. Срок контракта Итудиса с клубом завершается по окончании нынешнего сезона.