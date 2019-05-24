Владимир Гомельский: Непродление контракта с Итудисом будет выглядеть странно

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский высказался о будущем главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.
«Он отлично подготовленный методически тактик, – приводит «Собеседник» слова Гомельского. – Единственное, чего не хватало – это практики работы с профессионалами высокого класса. За эти пять лет, что он провел в ЦСКА, эта практика наработана, и теперь он входит в элиту европейских тренеров.
Мне кажется, что сейчас непродление контракта с тренером, который выиграл «финал четырех» и который один из трех претендентов на звание лучшего тренера Евролиги, будет выглядеть как-то странно».
Напомним, в воскресенье ЦСКА нанес поражение «Анадолу Эфес» (91:83) в финале Евролиги и в четвертый раз стал победителем турнира.
Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Ранее он привел армейцев к победе в Евролиге в сезоне-2015/2016. Срок контракта Итудиса с клубом завершается по окончании нынешнего сезона.
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