Владимир Гомельский: В финале четырех ЦСКА отличался тем, что был командой - Советский спорт
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24 мая 2019 13:23БаскетболЛипкин Антон

Владимир Гомельский: В финале четырех ЦСКА отличался тем, что был командой

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги.

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу ЦСКА в Евролиге.

В воскресенье ЦСКА нанес поражение «Анадолу Эфес» (91:83) и в четвертый раз стал победителем турнира.

«Деньги в баскетбол не играют, – приводит «Собеседник» слова Гомельского. – В баскетбол играют игроки. Этим и отличался ЦСКА в этом «финале четырех» – был командой.

Лидеры менялись, благо выбор большой, и в нужную минуту находился тот, кто не боялся ответственности. Было видно, что ЦСКА – это команда. Пожалуй, это главная черта вот этого победного финала».

«Финал четырех» проходил в испанской Витории. Ранее ЦСКА выигрывал Евролигу в 2006, 2008 и 2006 годах.

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