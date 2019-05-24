Димитрис Прифтис: Против «Химок» сложно защищаться, угроза исходит со всех сторон Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги второго полуфинального матча Единой лиги ВТБ против «Химок», в котором его команда потерпела поражение со счетом 98:103.

– Очевидно, что нам нужно найти способ не дать «Химкам» забить 100 очков, и неважно, выиграем мы при этом или проиграем. Конечно, против этой команды очень сложно защищаться, потому что угроза исходит со всех сторон. Очень сложно защищаться против их открытых бросков, потому что бросить могут все пять игроков. И в то же время Швед может бросить с любой позиции. Для нас действительно важно найти способ защиты против них и не давать забивать много, - цитирует Прифтиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, что после двух матчей серии до трех побед счет равный – 1-1. Третья встреча пройдет 27 мая в Химках.