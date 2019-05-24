Итудис может оказаться в НБА - Советский спорт
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24 мая 2019 23:02БаскетболКоноплев Александр

Итудис может оказаться в НБА

Итудис – двукратный чемпион Евролиги и четырехкратный победитель Единой лиги ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может перейти на работу в клуб НБА. Об сообщил президент армейцев Андрей Ватутин.

– НБА? Я не являюсь его агентом, но из того, что я слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более, что и до ЦСКА у него было блестящее резюме, - передает слова Ватутина ТАСС.

Итудис – двукратный чемпион Евролиги и четырехкратный победитель Единой лиги ВТБ.

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