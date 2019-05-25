Илона Корстин: Матчи серии УНИКС – «Химки» интереснее, чем игры НБА После двух матчей в Казани счет в серии равный (1-1).

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от второго матча полуфинальной серии между УНИКСом и «Химками» (98:103).

«В сегодняшней игре в Казани был баскетбол очень высокого уровня, – приводит ТАСС слова Корстин. – Я лично получила огромное удовольствие от матча в Казани. Интереснее, чем последние матчи НБА, что я смотрела. Результативность потрясающая, реализация дальних бросков».

Напомним, первый домашний матч УНИКС завершил в свою пользу (96:91). Два следующих матча серии до трех побед пройдут в Химках 27 и 29 мая. При необходимости на пятый матч команды вернуться в Казань и сыграют 1 июня.