«Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА - Советский спорт
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26 мая 2019 07:16БаскетболСпирин Дмитрий

«Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА

«Торонто» нанес поражение «Милуоки» в шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА.

Встреча завершилась со счетом 100:94 в пользу «Рэпторс».

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. У »Милуоки» дабл-даблом отметился Яннис Адетокунбо: 21 очко и 11 подборов.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто».

В главном финале канадский клуб сразится с «Голден Стэйт».

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