«Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА «Торонто» нанес поражение «Милуоки» в шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА.

Встреча завершилась со счетом 100:94 в пользу «Рэпторс».

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. У »Милуоки» дабл-даблом отметился Яннис Адетокунбо: 21 очко и 11 подборов.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто».

В главном финале канадский клуб сразится с «Голден Стэйт».