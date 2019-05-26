«Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА

Встреча завершилась со счетом 100:94 в пользу «Рэпторс».
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. У »Милуоки» дабл-даблом отметился Яннис Адетокунбо: 21 очко и 11 подборов.
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто».
В главном финале канадский клуб сразится с «Голден Стэйт».
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