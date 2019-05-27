Багатскис возглавил сборную Украины - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 мая 2019 18:48БаскетболКоноплев Александр

Багатскис возглавил сборную Украины

Экс-главный тренер «Енисея» и «Нижнего Новгорода» Айнарс Багатскис стал главным тренером сборной Украины.

52-летний латвийский специалист также будет руководить клубом «Киев-Баскет», сообщает Basket-planet.

В минувшем сезон Багатскис был главным тренером «Бамбергом». Также он работал в «Баронсе», «Жальгирисе», «Валмиере», сборной Латвии, «Сухуми», «Маккаби» (Тель-Авив).

05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
26/05 16:55Футбол
Мало, Федя, мало! Всё – о бомбардирах РПЛЛучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
25/05 20:00Хоккей
Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
27/05 13:30Футбол
Журавель и Аршавин прокомментируют финал Лиги Европы на «Матч ТВ» Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал», который состоится 29 мая на «Олимпийском стадионе» в Баку, прокомментируют Тимур Журавель и бывший форвард канониров Андрей Аршавин. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/05 10:00Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
Новости
18:53 Футбол «Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу
18:50 Футбол Гендиректор «Сочи»: Игорь Денисов? Даже обсуждать не хочу
18:48 Баскетбол Багатскис возглавил сборную Украины
18:29 Футбол Игорь Денисов: Спасибо болельщикам «Локо», они приняли меня таким, какой я есть
18:20 Футбол Игорь Денисов официально покинул «Локомотив»
18:14 Футбол СМИ: Балажиц покинул «Урал»
18:13 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Сане мог бы заменить Роббена и Рибери
17:58 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Встретимся с Хамесом на следующей неделе и решим как поступить
17:50 Футбол Александр Гришин: Неожиданно, что Чалов во втором сезоне добился таких успехов
17:50 Футбол Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессия, но, на самом деле, разница большая
17:47 Теннис Дияс станет соперницей Кудерметовой во втором круге «Ролан Гаррос»
17:35 Футбол «Арсенал» продлил контракт с защитником Григалавой
17:34 Футбол Черевченко со своими помощниками продолжит тренировать «Арсенал»
17:32 Футбол Эмери и Аллегри могут сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
17:17 Баскетбол Тимофей Мозгов: Предугадать победителя пары УНИКС – «Химки» очень сложно
17:11 Футбол Обедзинский: Глядишь, «Газпром» сделает Семака самым высокооплачиваемым тренером РПЛ
17:07 Футбол ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
17:04 Футбол Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай
16:59 Футбол «Рубин» проведет два летних сбора в Казани
16:58 Футбол Президент «Тамбова» поставил задачу попасть в Лигу Европы в следующем сезоне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика