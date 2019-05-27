Багатскис возглавил сборную Украины

52-летний латвийский специалист также будет руководить клубом «Киев-Баскет», сообщает Basket-planet.
В минувшем сезон Багатскис был главным тренером «Бамбергом». Также он работал в «Баронсе», «Жальгирисе», «Валмиере», сборной Латвии, «Сухуми», «Маккаби» (Тель-Авив).
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