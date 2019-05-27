Димитрис Прифтис – о поражении от «Химок»: Этот матч мы проиграли в самом начале

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис ответил на вопросы СМИ после поражения от «Химок» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (64:91).
«О такой игре много не скажешь. Поздравляю «Химки», они заслужили эту победу. Они играли очень хорошо и показали стабильность в атаке во всех трех матчах.
Самое плохое, что этот матч мы проиграли в самом начале: мы не сопротивлялись, проиграли много единоборств и не смогли навязать сопернику борьбу, как в двух предыдущих играх. Также показали плохую игру в нападении. Мы должны контролировать свои эмоции, чтобы сыграть, как надо, в четвертом матче», – цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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