Швед признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Защитник «Химок» Алексей Швед стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги. Награждение перед третьим матчем серии ½ финала плей-офф с УНИКСом провела генеральный директор лиги Илона Корстин.
В завершившемся регулярном чемпионате 30-летний разыгрывающий стал лучшим во лиге по очкам (22,8), и показателю +/- (+12,9), вторым по передачам (6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла). Дважды по ходу сезона он признавался лучшим игроком месяца – в октябре и марте.
«Сейчас мои все мысли сейчас сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом, – сказал Швед. – И для меня самое главное – достигнуть лучшего результата вместе с моей командой в Единой лиге ВТБ».
Добавим, что в третьем матче серии (91:64) Швед набрал 26 очков и стал самым результативным игроком.
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