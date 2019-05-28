«Финикс» выставил Мусину на драфт отказов

Форвард сборной России по баскетболу Раиса Мусина не смогла пробиться в состав клуба WNBA «Финикс Меркьюри» и выставлена на драфт отказов, сообщают «Известия».
«Из-за того, что я не приехала в прошлом году, они решили меня отсеять, – сказала 21-летняя Мусина. – Поэтому я уже не в «Финиксе» и являюсь свободным игроком для клубов WNBA».
В апреле 2018 года «Финикс» выбрал Мусину на драфте под 21-м номером, однако из-за проблем с оформлением визы российская баскетболистка не успела попасть в тренировочный лагерь команды.
В этом году Мусина также пропустила подготовку к сезону WNBA, поскольку участвовала в сборе национальной команды перед Евробаскетом. Теперь Мусина имеет право подписать контракт с любым клубом лиги. Добавим, что России Мусина выступает за УГМК.
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