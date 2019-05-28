Владелец «Кливленда» пришел в себя после инсульта Гилберта госпитализировали с сердечным приступом в больницу Детройта.

Владелец «Кливленд» Дэн Гилберт чувствует себя значительно лучше после перенесенного инсульта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

Накануне Гилберт был госпитализирован с сердечным приступом в больницу Детройта. Врачи подозревают, что у него произошел инсульт.

«Дэн уже пришел в себя, – говорится в заявлении компании бизнесмена. – Он даже реагирует на вопросы. В настоящее время он отдыхает».

Гилберт стал владельцем «Кливленда» в 2005 году. При нем «рыцари» стали чемпионами НБА в 2016 году и еще четыре раза доходили до финала (2007, 2015, 2017, 2018).

В нынешнем сезоне «Кливленд» занял 14-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.