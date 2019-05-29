Илона Корстин: Вряд ли в ближайшее время будет стоять вопрос о расширении Единой лиги В Единой лиги ВТБ выступают 14 команд.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о возможном расширении лиги, в которой сейчас выступают 14 клубов.

«Теперь мы с большим вниманием относимся к отбору новичков, – сказала Корстин в интервью «Реальному времени». – Прежде чем мы приняли ту же «Зелену Гуру», провели большую работу. Не хотим брать клубы, которые приходят в лигу без подтвержденных финансовых гарантий. А если нет и соответствующего зала на пять и более тысяч мест, то вопрос точно закрыт.

К тому же у нас на данный момент 14 участников, и вряд ли в ближайшее время даже будет стоять вопрос о расширении лиги, так как получается очень плотный календарь».

Напомним, в прошлом году 14-м участником Единой лиги ВТБ стал польский клуб «Зелена Гура».