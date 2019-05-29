Димитрис Прифтис: Россия – сложная страна в баскетбольном плане Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» (91:92).

- Мы провели три очень тяжелых матча с «Химками», за исключением третьей игры, когда не показали своего уровня. Сегодня же мы сыграли усердно, команда билась всю игру, но все решили некоторые детали.

Сезон получился насыщенным, это был настоящий марафон, потому что в России чемпионат очень длинный и сложный. Вообще, Россия – сложная страна в баскетбольном плане, здесь тяжело оставаться конкурентоспособным, прежде всего, из-за длительных перелетов.

В целом, мы добились положительного результата и в Еврокубке, и в Лиге ВТБ, хотя, конечно, могли сыграть лучше, - приводит слова Прифтиса пресс-служба лиги.

Напомним, что УНИКС уступил «Химкам» в серии со счетом 1-3 и покинул розыгрыш плей-офф.