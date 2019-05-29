Димитрис Прифтис: Россия – сложная страна в баскетбольном плане - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 мая 2019 22:54Баскетбол

Димитрис Прифтис: Россия – сложная страна в баскетбольном плане

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» (91:92).

- Мы провели три очень тяжелых матча с «Химками», за исключением третьей игры, когда не показали своего уровня. Сегодня же мы сыграли усердно, команда билась всю игру, но все решили некоторые детали.

Сезон получился насыщенным, это был настоящий марафон, потому что в России чемпионат очень длинный и сложный. Вообще, Россия – сложная страна в баскетбольном плане, здесь тяжело оставаться конкурентоспособным, прежде всего, из-за длительных перелетов.

В целом, мы добились положительного результата и в Еврокубке, и в Лиге ВТБ, хотя, конечно, могли сыграть лучше, - приводит слова Прифтиса пресс-служба лиги.

Напомним, что УНИКС уступил «Химкам» в серии со счетом 1-3 и покинул розыгрыш плей-офф.

28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
29/05 16:15Футбол
Фонтаны без купающихся и море пива на улицах. Баку в ожидании финала Лиги ЕвропыГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко рассказывает о том, как живет Баку за считанные часы до матча «Челси» – «Арсенал».
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
29/05 20:30Футбол
Live! Последние часы перед финалом Лиги Европы: что происходило в БакуНаш спецкор рассказал и показал, что происходило в столице Азербайджана у Олимпийского стадиона, где начался финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал».
28/05 07:30Хоккей
Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
29/05 20:00Футбол
«Будем болеть за «Спартак», ненавидя руководство и презирая тренера»Вот какой была реакция болельщиков «Спартака» на последние новости из клуба.
27/05 19:45Теннис
«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
28/05 01:30Хоккей
«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
28/05 18:30Теннис
Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
28/05 20:00Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
29/05 22:00Футбол
Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал» – 4:1. ОнлайнСледите за матчем вместе с «Советским спортом».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
23:51 Футбол Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы
23:50 Футбол «Челси» разгромил «Арсенал» и во второй раз стал победителем Лиги Европы
23:39 Футбол Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими
23:30 Футбол «Челси» – «Арсенал». Азар оформил дубль (видео)
23:27 Футбол «Челси» – «Арсенал». Ивоби отыграл один мяч (видео)
23:24 Футбол Жиру первым игроком за 14 лет, забившим 11 мячей за английский клуб в еврокубке
23:23 Футбол «Челси» – «Арсенал». Азар реализовал пенальти – 3:0 (видео)
23:19 Футбол «Челси» – «Арсенал». Педро забил второй мяч (видео)
23:08 Футбол «Челси» – «Арсенал». Жиру открыл счет (видео)
22:54 Баскетбол Димитрис Прифтис: Россия – сложная страна в баскетбольном плане
22:49 Футбол СМИ: «Зенит» и «Спартак» претендуют на полузащитника «Фенербахче»
22:47 Легкая атлетика Семеня подала апелляцию на решение CAS
22:46 Футбол «Челси» – «Арсенал». Первый тайм прошел без голов
22:35 Футбол Чех стал первым, сыгравшим в финале еврокубка за и против одной английской команды
22:25 Футбол Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро
22:21 Баскетбол Алексей Швед: Жесткий баскетбол был, такой и должен быть в плей-офф
22:02 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы одержали очень большую победу, но еще не вечер
22:01 Футбол Мэйтленд-Найлс – единственный англичанин в стартовых составах «Челси» и «Арсенала»
21:56 Футбол Лунев рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Европы
21:48 Футбол Игрокам «Ювентуса» сообщили, что Сарри будет следующим главным тренером клуба
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика