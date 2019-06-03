Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец»

В НБА может исчезнуть слово «владелец» (owner) по отношению к руководству команды из-за намека на рабовладельческие времена и принципу «раб» (slave) – «владелец» (owner), утверждает TMZ. Некоторые темнокожие баскетболисты считают себя ущемленными по расовому признаку. Например, об этом открыто говорил трехкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин.
Некоторые клубы уже отказались от слова «владелец». Так Стив Балмер, которому принадлежат «Лос-Анджелес Клипперс», указан на сайте клуба как «управляющий» (Chairman).
Рабство в США было отменено 31 января 1865 года.
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