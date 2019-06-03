Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец» - Советский спорт
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03 июня 2019 23:56БаскетболКоноплев Александр

Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец»

Рабство отменили 154 года назад, но не все это заметили.

В НБА может исчезнуть слово «владелец» (owner) по отношению к руководству команды из-за намека на рабовладельческие времена и принципу «раб» (slave) – «владелец» (owner), утверждает TMZ. Некоторые темнокожие баскетболисты считают себя ущемленными по расовому признаку. Например, об этом открыто говорил трехкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин.

Некоторые клубы уже отказались от слова «владелец». Так Стив Балмер, которому принадлежат «Лос-Анджелес Клипперс», указан на сайте клуба как «управляющий» (Chairman).

Рабство в США было отменено 31 января 1865 года.

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