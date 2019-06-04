Евгений Богачев: Опыт Прифтиса позволяет надеяться, что у УНИКСа все впереди - Советский спорт
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04 июня 2019 11:39БаскетболЛипкин Антон

Евгений Богачев: Опыт Прифтиса позволяет надеяться, что у УНИКСа все впереди

Прифтис продлил контракт с казанским клубом по схеме «1+1».

Президент УНИКСа Евгений Богачев подвел итоги завершившего сезона, в котором казанская команда стала бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали шаг вперед, но надо сделать два шага, – приводит слова Богачева официальный сайт клуба. – Опыт нашего тренера (Димитриса Прифтиса), приобретенный в УНИКСе, сама команда позволяют нам надеяться, что все еще впереди. Мы должны побеждать».

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС потерпел поражение в серии с «Химками» (1-3).

Во вторник клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Прифтисом по схеме «1+1». Предстоящий сезон станет для 50-летнего грека третьим в казанском клубе.

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