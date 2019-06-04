Тимофей Мозгов: Буду играть в баскетбол, пока не рассыплются ноги

»Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдет от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест», - цитирует 32-летнего Мозгова Properm.
Напомним, Тимофей Мозгов из-за травмы полностью пропустил сезон-2018/19 в НБА.
Ранее Мозгов играл в НБА за «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд», «Лейкерс» и «Бруклин».
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