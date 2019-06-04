Тимофей Мозгов: Буду играть в баскетбол, пока не рассыплются ноги - Советский спорт
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04 июня 2019 14:43БаскетболСпирин Дмитрий

Тимофей Мозгов: Буду играть в баскетбол, пока не рассыплются ноги

Центровой «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов не планирует завершать карьеру игрока.

»Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдет от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест», - цитирует 32-летнего Мозгова Properm.

Напомним, Тимофей Мозгов из-за травмы полностью пропустил сезон-2018/19 в НБА.

Ранее Мозгов играл в НБА за «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд», «Лейкерс» и «Бруклин».

Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдёт от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест.

Подробнее на Чемпионат:
https://www.championat.com/basketball/news-3773603-mozgov-budu-igrat-do-teh-por-poka-v-kakoe-nibud-utro-u-menja-rassypljutsja-nogi.html
Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдёт от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест.

Подробнее на Чемпионат:
https://www.championat.com/basketball/news-3773603-mozgov-budu-igrat-do-teh-por-poka-v-kakoe-nibud-utro-u-menja-rassypljutsja-nogi.html
Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдёт от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест.

Подробнее на Чемпионат:
https://www.championat.com/basketball/news-3773603-mozgov-budu-igrat-do-teh-por-poka-v-kakoe-nibud-utro-u-menja-rassypljutsja-nogi.html
Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдёт от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест.

Подробнее на Чемпионат:
https://www.championat.com/basketball/news-3773603-mozgov-budu-igrat-do-teh-por-poka-v-kakoe-nibud-utro-u-menja-rassypljutsja-nogi.html

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