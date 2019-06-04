Президент РФБ Андрей Кириленко в гостях у «Советского спорта»

«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной Уильямс Не успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Роман Зобнин: Как освоился на поле с Бариновым? Он выжигал, я наблюдал Полузащитник сборной России рассказал о контрольном матче с «Чертаново», который прошел сегодня в Новогорске.

Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизнь После контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями от игры поделились главный тренер команды ФНЛ Игорь Осинькин, полузащитник Максим Витюгов и нападающий Владислав Сарвели.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондиции После товарищеского матча с «Чертаново» его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции 1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

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Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеисты! Штурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFC Россиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.

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Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежь Открытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.