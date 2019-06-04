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04 июня 2019 14:50Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко в гостях у «Советского спорта»

Президент РФБ отвечает на вопросы журналистов «Советского спорта»/

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Президент РФБ Андрей Кириленко стал гостем пресс-центра «Советского спорта» и ответил на вопросы журналистов.

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