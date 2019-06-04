Андрей Ватутин: Мы видим, с какой любовью Итудис относится к своему делу ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с Димитрисом Итудисом до конца сезона-2020/21.

«Два титула за пять лет говорят сами за себя, и Димитрис Итудис вместе со штабом выполнили поставленные задачи. При этом дело не только в спортивных успехах. Мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности и огромным уважением к имени ЦСКА Димитрис относится к своему делу, внимательно следит за прогрессом клуба и переживает за результаты в нашей деятельности», - цитирует Ватутина пресс-служба клуба.

Под руководством 48-летнего греческого специалиста ЦСКА дважды выигрывал Евролигу (2016, 2019), а также четыре раза побеждал в Единой лиге ВТБ.