Андрей Ватутин: Мы видим, с какой любовью Итудис относится к своему делу - Советский спорт
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04 июня 2019 15:08БаскетболСметанникова Дарья

Андрей Ватутин: Мы видим, с какой любовью Итудис относится к своему делу

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с Димитрисом Итудисом до конца сезона-2020/21.

«Два титула за пять лет говорят сами за себя, и Димитрис Итудис вместе со штабом выполнили поставленные задачи. При этом дело не только в спортивных успехах. Мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности и огромным уважением к имени ЦСКА Димитрис относится к своему делу, внимательно следит за прогрессом клуба и переживает за результаты в нашей деятельности», - цитирует Ватутина пресс-служба клуба.

Под руководством 48-летнего греческого специалиста ЦСКА дважды выигрывал Евролигу (2016, 2019), а также четыре раза побеждал в Единой лиге ВТБ.

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