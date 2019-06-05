Сергей Моня: В «Химках» все бьются друг за друга и хотят победить ЦСКА

Форвард «Химок» Сергей Моня прокомментировал предстоящую финальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Настраиваемся на то, чтобы дать ЦСКА бой, – приводит слова 36-летнего Мони официальный сайт клуба. – Два первых матча пройдут в Москве на площадке ЦСКА, и это будут тяжелые игры.
«Химки» – единый кулак, все бьются друг за друга, никто особо не тянет одеяло на себя, все играют на команду и хотят победить».
Напомним, финальная серия до трех побед стартует 5 июня в УСК ЦСКА. В нынешнем сезоне команды провели четыре матча (по два в Единой лиге ВТБ и Евролиге), в которых у ЦСКА три победы, у «Химок» – одна.
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