Никита Курбанов: Когда играешь против «Химок», дополнительной мотивации не нужно - Советский спорт
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06 июня 2019 16:21Баскетбол

Никита Курбанов: Когда играешь против «Химок», дополнительной мотивации не нужно

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов после победы в первом матче финала Единой лиги ВТБ рассказал, кого считает самым опасным соперником в составе «Химок».

- «Химки» не удивили или?..
- Нет. «Химки» - хорошая команда. Мы не должны думать, чем они удивили, а чем нет. Мы должны лишь сконцентрироваться на своей игре, на том, что мы хотим от себя на площадке, и, в принципе, всё удалось. Счет в серии открыт, будем продолжать.

- Не пропала мотивация после победы в Евролиге?
- Мотивация не пропадает, потому что, когда ты играешь против «Химок», ничего дополнительного не нужно, никакая мотивация не нужна. Тем более, это финал, а не регулярный сезон, когда можно расслабиться. Все сейчас понимают, что все в наших руках, и нам нужно спокойно завершить серию в 3:0. Мы хотим выиграть Кубок.

- Кто самый опасный для вас из «Химок»?
- Я думаю, для всех самый опасный - это Алексей Швед. Помимо того, что он забивает, он еще и создает опасные моменты для команды. Поэтому, вся защита фокусируется на том, чтобы его удержать, - передает слова форварда News.ru.

Напомним, что вторая встреча финальной серии до трех побед состоится 7 июня в Москве.

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