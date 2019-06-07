ЦСКА договорился с Клайберном о продлении контракта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 июня 2019 12:39БаскетболЛипкин Антон

ЦСКА договорился с Клайберном о продлении контракта

Американец подпишет двухлетний контракт.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн продолжит карьеру в клубе, сообщают «Известия».

29-летний американец договорился с армейцами о продлении контракта. Новое соглашение, о котором будет официально объявлено по окончании финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками», рассчитано на два года.

Выпускник колледжа «Айовы» проводит второй сезон в ЦСКА. Клайберн стал лидером ЦСКА в Евролиге по двум показателям – рейтингу эффективности (17,5 балла в среднем за игру) и подборам (6,8). Кроме того, он был признан самым ценным игроком (MVP) финала четырех в Витории.

Напомним, ЦСКА победил «Химки» (106:85) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Вторая игра пройдет в пятницу в Москве.

05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
06/06 23:00Футбол
Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины15 клубов из 16 проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Против оказался только «Спартак. Это как раз тот случай, когда я его поддерживаю всецело.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
06/06 22:00Футбол
Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделатьГлавный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
Новости
13:22 Футбол Коутиньо решил покинуть «Барселону»
13:15 Футбол Рональд Куман: Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать
13:10 Хоккей Тори Крюг: У «Бостона» был отличный первый период
13:05 Футбол «Реал» презентовал новую форму с золотыми вставками (фото, видео)
13:03 Футбол «Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко
12:50 Футбол «Ливерпуль» представил гостевую форму (фото)
12:49 Футбол Станислав Черчесов: Стадион в Санкт-Петербурге – счастливый для сборной России
12:39 Баскетбол ЦСКА договорился с Клайберном о продлении контракта
12:29 Хоккей Иван Барбашев: Ни о какой жалости к Харе не может идти и речи
12:22 Футбол Станислав Черчесов: Наша цель – вывести Дзюбу на пик формы
12:22 Хоккей Крэйг Беруби: Подготовка к шестому матчу не будет отличаться от подготовки к пятому
12:14 Хоккей Туукка Раск: «Бостон» вполне наиграл на победу
12:05 Футбол Сегодня пройдут 12 матчей квалификации Евро-2020
11:59 Футбол «Тоттенхэм» нашел замену Эриксену в чемпионате Португалии
11:53 Теннис Сегодня на «Ролан Гаррос» сыграют Надаль и Федерер
11:32 ММА Ли: Хотел встретиться с Сен-Пьером, но его интересовал только поединок с Хабибом
11:18 Футбол Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах
11:12 Футбол Деклан Райс: Англия бодро начала, но затем забилась в оборону
11:02 Футбол Виргил ван Дейк: Голландия должна была лучше проявить себя в атаке в матче с Англией
10:56 Футбол Рахим Стерлинг: К концу второго тайма мне казалось, что мы явно лучше Голландии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика