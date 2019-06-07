ЦСКА договорился с Клайберном о продлении контракта

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн продолжит карьеру в клубе, сообщают «Известия».
29-летний американец договорился с армейцами о продлении контракта. Новое соглашение, о котором будет официально объявлено по окончании финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками», рассчитано на два года.
Выпускник колледжа «Айовы» проводит второй сезон в ЦСКА. Клайберн стал лидером ЦСКА в Евролиге по двум показателям – рейтингу эффективности (17,5 балла в среднем за игру) и подборам (6,8). Кроме того, он был признан самым ценным игроком (MVP) финала четырех в Витории.
Напомним, ЦСКА победил «Химки» (106:85) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Вторая игра пройдет в пятницу в Москве.
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