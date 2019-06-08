Дюрант не готов помочь «Голден Стэйт» в серии с «Торонто» - Советский спорт
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08 июня 2019 14:30БаскетболСпирин Дмитрий

Дюрант не готов помочь «Голден Стэйт» в серии с «Торонто»

Журналист Брайан Уиндхорст рассказал о состоянии форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, который продолжает восстанавливаться после растяжения правой голени.

«Дюрант пока не готов. Тренеры и Кевин не верят, что он уже может вернуться в строй. Он попытался выполнить несколько упражнений на вчерашней тренировке, но все прошло не очень хорошо. В «Голден Стэйт» разочарованы ситуацией. Стив Керр ранее сказал, что больше не будет говорить о травме Дюранта. Он тоже разочарован», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.

Напомним, «Голден Стэйт» уступает канадскому клубу в серии со счетом 1-3.

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