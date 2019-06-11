Андрей Ватутин: Этот ЦСКА прекращает существование - Советский спорт
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11 июня 2019 00:09БаскетболКоноплев Александр

Андрей Ватутин: Этот ЦСКА прекращает существование

Нас ждет новый ЦСКА.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы клуба в Единой лиге ВТБ отметил, что армейцы будут строить новую команду на сезон-2019/20.

Уже известно, что команду покинет Кори Хиггинс. Пока не ясно, где продолжит карьеру Нандо Де Коло.

– Очень жаль, что с окончанием сезона эта команда прекращает существование. Каких-то людей мы не увидим в составе, но это жизнь. Так что у нас праздник с небольшой грустью. Будем делать команду конкурентоспособной, но для этого нужно время, нужно везение, ситуация на рынке – масса нюансов, – приводит слова Ватутина «РИА Новости».

10 июня ЦСКА стал 50-кратным чемпионом СССР и России.

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