«Голден Стэйт» победил «Торонто» с разницей в одно очко и сократил счет в серии - Советский спорт
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11 июня 2019 06:50БаскетболЛипкин Антон

«Голден Стэйт» победил «Торонто» с разницей в одно очко и сократил счет в серии

Канадцы не смогли оформить победу в финальной серии.

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто» (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

В заключительной четверти «Рэпторс» вели с преимуществом в шесть очков, но упустили шанс оформить победу и впервые в своей истории стать чемпионами лиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 31 очко. Форвард «Торонто» Кавай Ленард оформил дабл-дабл (26 очков и 12 подборов).

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет в ночь на 14 июня в Окленде.

НБА
Плей-офф
Финал
5-й матч

«Торонто» – «Голден Стэйт» – 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)
«Торонто»: Ленард (26 очков + 12 подборов). Лаури (18). Газоль (17).
«Голден Стэйт»: Карри (31). Томпсон (26). Казинс (14).

Счет в серии: 3-2 (118:109, 104:109, 123:109, 105:92, 105:106).

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