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11 июня 2019 15:05БаскетболСпирин Дмитрий

Хиггинс покидает ЦСКА

Защитник Кори Хиггинс уходит из ЦСКА в связи с завершением срока действия контракта.

Кори провел в ЦСКА четыре сезона, перебравшись в Москву из турецкого «Газиантепа», выиграл вместе с командой два титула чемпиона Евролиги и четыре – Единой лиги ВТБ.

В красно-синей форме Хиггинс провел 239 матчей (104 – в стартовой пятерке), в которых его средние показатели составили 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата за 21,4 минуты.

«У меня нет слов описать свои чувства к Кори. Мне повезло работать с таким человеком, бойцом, характером, профессионалом. Сегодня счастливый момент, потому что мы завершили сезон, выиграв все возможные титулы. Но в то же время и грустный момент, поскольку Хиггинс покидает семью ЦСКА», - прокомментировал уход игрока главный тренер красно-синих Димитрис Итудис.

Ранее сообщалось о том, что он продолжит карьеру в «Барселоне».

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