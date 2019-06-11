Димитрис Итудис: В ЦСКА Хиггинс вырос в ключевого игрока великой команды

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался об уходе американского защитника Кори Хиггинса.
«У меня нет слов описать свои чувства к Кори. Мне повезло работать с таким человеком, бойцом, характером, профессионалом. Сегодня счастливый момент, потому что мы завершили сезон, выиграв все возможные титулы. Но в то же время и грустный момент, поскольку Хиггинс покидает семью ЦСКА.
По-настоящему рад, что мне довелось стать участником его прогресса, потому что Кори перешел в ЦСКА из «Газиантепа» и вырос в ключевого игрока великой чемпионской команды. Это стало возможным благодаря его невероятной рабочей этике, он живой пример для любого молодого игрока. Желаю Кори и его семье всего наилучшего», – цитирует специалиста пресс-служба армейцев.
Хиггинс выступал за армейцев на протяжении четырех лет. Он перешел в столичный клуб из «Газиантепа» и помог команде выиграть два титула Евролиги и четыре – Единой лиги ВТБ.
За ЦСКА он провел 239 матчей. Его средний показатель – 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата за 21,4 минуты.
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