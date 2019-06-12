Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант из-за травмы может выбыть на срок от семи до десяти месяцев. Об этом сообщает ESPN.
В понедельник «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» в Канаде со счетом 106:105. Именно в этом матче Дюрант получил травму.
Форвард покинул свою команду и отправился на обследование в Нью-Йорк. У Дюранта должен подтвердиться разрыв ахиллова сухожилия.
Счет в серии финала НБА 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет в ночь на 14 июня в Окленде.
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