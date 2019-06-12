Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы В финальной серии плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» играет с «Торонто Рэпторс».

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант из-за травмы может выбыть на срок от семи до десяти месяцев. Об этом сообщает ESPN.

В понедельник «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» в Канаде со счетом 106:105. Именно в этом матче Дюрант получил травму.

Форвард покинул свою команду и отправился на обследование в Нью-Йорк. У Дюранта должен подтвердиться разрыв ахиллова сухожилия.

Счет в серии финала НБА 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет в ночь на 14 июня в Окленде.