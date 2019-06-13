Андрей Ватутин: ЦСКА нуждается в омоложении, костяк – немолодой

«Нам важно сделать конкурентоспособную команду на следующий сезон — это главный фактор для нас. Все телодвижения нам надо делать с учётом прежнего бюджета — он у нас остается в том же объеме. И при этом команда должна понимать, что она нуждается в омоложении, костяк ЦСКА немолодой.
Батарейки у меня уже еле-еле дышат, как аккумулятор на телефоне, который показывает всего несколько процентов. Нужна перезагрузка. Я бы сказал, что усталости накопилось больше, чем после неудачных сезонов — там больше сказывалась разочарование от результата. А сейчас я просто пустой, правда», - приводит слова Ватутина News.ru.
Напомним, ЦСКА в сезоне-2018/19 выиграл Евролигу и Единую лигу ВТБ.
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