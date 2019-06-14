Клайберн подписал с ЦСКА трехлетний контракт MVP финала четырех Евролиги остается в команде.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт армейцев. 29-летний американец подписал с чемпионами Евролиги новый трехлетний контракт.

MVP остается в ЦСКА!



Форвард Уилл Клайберн (29 лет, 201 см) подписал с нашим клубом новый трехлетний контракт.#CSKAbasket pic.twitter.com/rziJ23u6aD — CSKA Moscow (@cskabasket) June 14, 2019

Выпускник колледжа «Айовы» провел в ЦСКА два сезона после перехода из «Дарушафаки». Клайберн стал лидером ЦСКА в Евролиге по двум показателям – рейтингу эффективности (17,5 балла в среднем за игру) и подборам (6,8). Кроме того, он был признан самым ценным игроком (MVP) финала четырех в Витории.

Ранее Клайберн также выступал за «Ратиофарм» из Германии и «Хапоэль» (Холон) из Израиля.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА оформил чемпионский дубль, одержав победы в Евролиге и Единой лиге ВТБ.