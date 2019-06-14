Клайберн подписал с ЦСКА трехлетний контракт - Советский спорт
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14 июня 2019 12:37БаскетболЛипкин Антон

Клайберн подписал с ЦСКА трехлетний контракт

MVP финала четырех Евролиги остается в команде.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт армейцев. 29-летний американец подписал с чемпионами Евролиги новый трехлетний контракт.

Выпускник колледжа «Айовы» провел в ЦСКА два сезона после перехода из «Дарушафаки». Клайберн стал лидером ЦСКА в Евролиге по двум показателям – рейтингу эффективности (17,5 балла в среднем за игру) и подборам (6,8). Кроме того, он был признан самым ценным игроком (MVP) финала четырех в Витории.

Ранее Клайберн также выступал за «Ратиофарм» из Германии и «Хапоэль» (Холон) из Израиля.

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА оформил чемпионский дубль, одержав победы в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

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