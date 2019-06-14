Димитрис Итудис: Клайберн доказал, что готов стать ключевым игроком ЦСКА - Советский спорт
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14 июня 2019 12:41БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: Клайберн доказал, что готов стать ключевым игроком ЦСКА

Американец продлил контракт с армейцами на три года.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Уиллом Клайберном.

«В последние два года он доказал, насколько он восхищен и настроен защищать цвета ЦСКА, становиться лучшим, ключевым для команды игроком, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Пусть Господь даст ему здоровья и поможет принести ЦСКА еще больше трофеев».

Напомним, контракт 29-летнего американца с армейцами рассчитан на три года. Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года после перехода из «Дарушафаки». В завершившемся сезоне он стал лидером ЦСКА в Евролиге по двум показателям – рейтингу эффективности (17,5 балла в среднем за игру) и подборам (6,8).

Кроме того, он был признан самым ценным игроком (MVP) финала четырех в Витории.

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