Уилл Клайберн: Восхищен, что моя карьера продолжится в ЦСКА - Советский спорт
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14 июня 2019 12:46БаскетболЛипкин Антон

Уилл Клайберн: Восхищен, что моя карьера продолжится в ЦСКА

Американец подписал новый трехлетний контракт с клубом.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал подписание нового контракта с армейцами, который рассчитан на три года.

«Восхищен, что моя карьера продолжится здесь, – приводит слова 29-летнего американца официальный сайт ЦСКА. – Эти два года меня многому научили, и нам удалось выполнить поставленные задачи. Это был отличный год, и я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов».

Напомним, Клайберн стал игроком ЦСКА в 2017 году после перехода из «Дарушафаки». В завершившемся сезоне он занял первое место в команде в Евролиге по рейтингу эффективности (17,5 балла в среднем за игру) и подборам (6,8).

Кроме того, он был признан самым ценным игроком (MVP) финала четырех в Витории.

ЦСКА оформил чемпионский дубль, завоевав титулы в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

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