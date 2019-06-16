Энтони Дэвис обменян в «Лейкерс» «Нью-Орлеан» договорился об обмене центрового Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

За 26-летнего Дэвиса «Пеликанс» получат форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также три будущих пика первого раунда, включая 4-й выбор на ближайшем драфте, которой пройдет 24 июня.

Дэвиса в своей команде уже поприветствовал Леброн Джеймс.

Сообщается, что Энтони планирует подписать с «Лейкерс» новый контракт в 2020 году.