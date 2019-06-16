Энтони Дэвис обменян в «Лейкерс»

За 26-летнего Дэвиса «Пеликанс» получат форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также три будущих пика первого раунда, включая 4-й выбор на ближайшем драфте, которой пройдет 24 июня.
Дэвиса в своей команде уже поприветствовал Леброн Джеймс.
Сообщается, что Энтони планирует подписать с «Лейкерс» новый контракт в 2020 году.
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