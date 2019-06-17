Антонов продлил контракт с ЦСКА Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Форвард ЦСКА Семен Антонов подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 29-летнего игрока с армейцами рассчитано до 2021 года.

Антонов выступает за ЦСКА с 2016 года. За три сезона он сыграл в 175 матчах. В среднем за игру он проводил на площадке 13,4 минуты, набирал 4,5 очка, делал 2,1 подбора и попадал 43,5 процента трехочковых.

«Счастлив продолжить работу вместе с Саймоном, отличным человеком, настоящим командным, усердным игроком», – прокомментировал продление контракта главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

В составе ЦСКА Антонов стал трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2017-2019) и победителем Евролиги (2019).