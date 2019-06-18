Нандо Де Коло покинул ЦСКА - Советский спорт
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18 июня 2019 16:49БаскетболСметанникова Дарья

Нандо Де Коло покинул ЦСКА

Пресс-служба московского клуба сообщила об уходе французского защитника Нандо Де Коло.

Контракт Де Коло с ЦСКА истек и клуб не стал его продлевать.

«Для меня очень важно было стать частью этого потрясающего коллектива, который стал для нас большой семьей. Потому, как я сказал, я достиг всего возможного в составе ЦСКА. Думаю, сейчас у меня есть шанс что-то изменить, найти новый вызов, вновь сражаться на самом высоком уровне», - сказал баскетболист.

31-летний француз стал игроком ЦСКА в 2013 году, перейдя из «Торонто». В 2016 году Де Коло стал самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги, а также ее лучшим бомбардиром.

В составе ЦСКА Де Коло провел 292 матча, набирав в среднем 16,4 очка (56,5% двухочковых, 44,7% трехочковых, 93,5% штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

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