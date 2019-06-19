Сергей Кущенко: «Химки» не должны были в финале успокаиваться раньше времени - Советский спорт
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19 июня 2019 09:51БаскетболЛипкин Антон

Сергей Кущенко: «Химки» не должны были в финале успокаиваться раньше времени

«Химки» проиграли ЦСКА в трех матчах финальную серию Единой лиги ВТБ.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко признался, что финальная серия плей-офф между ЦСКА и «Химками» вызвала у него сожаление.

«Мы понимаем, что, уже выйдя в финал, «Химки» решили задачу на сезон, – приводит ТАСС слова Кущенко. – Поэтому в матче с ЦСКА у них не было видно настроя. Я уверен, что подмосковные баскетболисты должны быть заряжены до конца на победу, а не успокаиваться раньше времени».

Напомним, ЦСКА одержал три победы подряд в финальной серии. Сначала армейцы выиграли два матча дома – 106:85 и 103:92, после чего нанесли поражение «Химкам» в гостях (80:62) и оформили свое девятое общее и восьмое подряд чемпионство.

Добавим, что в полуфинале «Химки» выиграли серию у УНИКСа и гарантировали себе участие в Евролиге следующего сезона.

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