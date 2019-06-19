Вантерпул стал ассистентом главного тренера «Миннесоты»

Вантерпул будет исполнять обязанности главного тренера команды Райана Сондерса.
Ранее Дэвид семь сезонов входил в штаб «Портленда».
Вантерпул играл за ЦСКА в 2005 - 2007 годах, а затем 5 лет был тренером столичного клуба.
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