«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА

Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран «Нью-Орлеаном» под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.
В завершившемся сезоне 18-летний американец выступал за команду Университета Дьюка. В 33 матчах он в среднем за игру набирал 22,6 очка, делал 8,9 подбора и 2,1 передачи.
В первую тройку драфта также вошли: разыгрывающий Джа Морэнт («Мемфис») и партнер Уильямсона по «Дьюку» – форвард Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»).
Первым европейцем на драфте стал француз Секу Думбуя из «Лиможа», которого под 15-м номером выбрал «Детройт».
Отметим, что под 18-м номером ушел грузин Гога Битадзе («Индиана»), а под 37-м – литовец Дейвидас Сервидис, выбранный «Далласом», но обменянный в «Детройт».
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