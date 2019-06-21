«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА - Советский спорт
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21 июня 2019 10:46БаскетболЛипкин Антон

«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА

18-летний форвард выступал за университет Дьюка.

Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран «Нью-Орлеаном» под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.

В завершившемся сезоне 18-летний американец выступал за команду Университета Дьюка. В 33 матчах он в среднем за игру набирал 22,6 очка, делал 8,9 подбора и 2,1 передачи.

В первую тройку драфта также вошли: разыгрывающий Джа Морэнт («Мемфис») и партнер Уильямсона по «Дьюку» – форвард Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»).

Первым европейцем на драфте стал француз Секу Думбуя из «Лиможа», которого под 15-м номером выбрал «Детройт».

Отметим, что под 18-м номером ушел грузин Гога Битадзе («Индиана»), а под 37-м – литовец Дейвидас Сервидис, выбранный «Далласом», но обменянный в «Детройт».

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