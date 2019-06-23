Андрей Кириленко: Сложно не любить Карри, но он разрушил баскетбол Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о своих любимых игроках современной НБА.

«Адетокунбо – один из тех лидеров, которые играют не от броска. Как Леброн или Кавай Ленард. Они – универсальные ребята. Это мне импонирует. Да, сложно не любить Стефена Карри, который носится по площадке с «пушкой» наперевес и стреляет без промаха из сложнейших позиций. Но тот же Стеф – он ведь разрушил баскетбол! Сейчас любой мальчишка, который хочет научиться играть, думает лишь об одном – как забить с центра площадки. И очень сложно его убедить, что надо уметь что-то еще», - сказал Кириленко в интервью «Советскому спорту».

Напомним, «Голден Стэйт» Стивена Карри дошел до финала плей-офф НБА в сезоне-2018/19, где уступил «Торонто» со счетом 2-4 в серии.