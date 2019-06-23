Марк Газоль может продолжить карьеру в «Нью-Орлеане»

Газоль-младший имеет возможность на один год продлить контракт с «Торонто» и заработать 24 миллиона долларов. Напомним, в составе этой команды испанец в прошедшем сезоне стал чемпионом НБА.
Но до 27 июня Газоль может получить статус неограниченно свободного агента. В этом случае на Марка будут претендовать «Пеликанс». Клуб из Луизианы заинтересован в подписании более продолжительного соглашения с испанцем.
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Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.