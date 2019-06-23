Марк Газоль может продолжить карьеру в «Нью-Орлеане» - Советский спорт
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23 июня 2019 09:52БаскетболСпирин Дмитрий

Марк Газоль может продолжить карьеру в «Нью-Орлеане»

Испанский центровой Марк Газоль может заключить контракт с «Нью-Орлеаном».

Газоль-младший имеет возможность на один год продлить контракт с «Торонто» и заработать 24 миллиона долларов. Напомним, в составе этой команды испанец в прошедшем сезоне стал чемпионом НБА.

Но до 27 июня Газоль может получить статус неограниченно свободного агента. В этом случае на Марка будут претендовать «Пеликанс». Клуб из Луизианы заинтересован в подписании более продолжительного соглашения с испанцем.

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