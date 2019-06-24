«Зенит» с высокой вероятностью будет играть в Евролиге Петербург может увидеть топ-клубы.

«Зенит» может получить wild card для участия в Евролиге, утверждает баскетбольный агент Алексей Карванен. По его словам, во включении петербургского клуба заинтересован лично президент Евролиги Жорди Бертомеу.

– Я больше месяца назад слышал информацию о том, что «Зенит» является фаворитом в борьбе за wild card, потому что президент Евролиги очень любит Петербург. Он давно хотел, чтобы команда из Питера участвовала в турнире. Тем, более она является частью большого футбольного клуба. В таком качестве намного больше шансов получить постоянную лицензию.

Играть в Евролиге готова любая команда. Вопрос в том, сколько побед они смогут одержать в первом сезоне. Такой опыт лучше приобрести как можно раньше. Конечно, в первый год будет тяжело. Требования в Евролиге выше, чем в Кубке Европы. Если «Зенит» поучаствует в борьбе за выход в плей-офф – это будет однозначно успешным результатом, – сказал Карванен в интервью «РИА Новости».

Баскетбольный «Зенит» основан в 2014 году. Его лучшее достижение – третье место в Единой лиге ВТБ и выход в четвертьфинал Кубка Европы.

В сезоне-2018/19 Россию в Евролиге представляли ЦСКА и «Химки».