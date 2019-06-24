Россияне выиграли золото Европейских игр в баскетболе 3×3 - Советский спорт
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24 июня 2019 22:59БаскетболКоноплев Александр

Россияне выиграли золото Европейских игр в баскетболе 3×3

Россия завоевала 22 золотых медали Европейских игр.

Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию в финале Европейских игр в Минске – 21:14. Золотыми медалистами соревнований стали Илья Карпенков, Кирилл Пиклов, Алексей Жердев и Станислав Шаров. Бронза досталась хозяевам соревнований.

Белоруссия стала третьей и в женском зачете. Первое место заняла сборная Франции, которая в финале обыграла Эстонию – 21:8.

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