Россияне выиграли золото Европейских игр в баскетболе 3×3

Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию в финале Европейских игр в Минске – 21:14. Золотыми медалистами соревнований стали Илья Карпенков, Кирилл Пиклов, Алексей Жердев и Станислав Шаров. Бронза досталась хозяевам соревнований.
Белоруссия стала третьей и в женском зачете. Первое место заняла сборная Франции, которая в финале обыграла Эстонию – 21:8.
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