«Торонто» сделал квалификационное предложение Де Коло Француз провел пять лет в ЦСКА.

Разыгрывающий Нандо Де Коло получил квалификационное предложение от «Торонто» в размере 1,8 миллиона долларов, сообщает Amico Hoops.

32-летний француз покинул ЦСКА после пяти лет в клубе. В 2014 году он выступал за «Рэпторс». Таким образом, «диназовры» сохранили права на игрока.

Напомним, в составе ЦСКА Де Коло стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019) и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015-2019).

По ходу сезона-2013/2014 он был обменян из «Сан-Антонио» в «Торонто». В 21 матче за канадцев он в среднем за игру набирал 3,1 очка, делал 1,3 подбора и 1,6 передачи.

В прошлом сезоне Де Коло провел 34 матча в Евролиге. Его средние показатели составили 16,4 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи.