Стал известен состав сборной России на Евробаскет-2019 - Советский спорт
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25 июня 2019 13:51БаскетболЛипкин Антон

Стал известен состав сборной России на Евробаскет-2019

Турнир пройдет в Сербии и Латвии.

Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу во главе с Олафом Ланге определился с 12 игроками, которые выступят на Евробаскете-2019, сообщает официальный сайт РФБ.

Сборная России:

защитники: Елена Беглова (УГМК), Евгения Белякова (УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Анна Лешковцева (МБА), Екатерина Федоренкова («Надежда»);

форварды: Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова («Надежда»);

центровые: Мария Вадеева (УГМК), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга («Надежда»).

Напомним, турнир пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. На групповом этапе сборная России сыграет в группе D, матчи которой пройдут в Зренянине, с Бельгией (27 июня), Сербией (28 июня) и Белоруссией (30 июня).

Команда, занявшая первое место, напрямую выходит в четвертьфинал. Второе и третье место сыграют в 1/8 финале.

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