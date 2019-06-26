Евгений Валиев: Контракт на два года с «Химками» – это импульс для моей карьеры Легкий форвард сменил «Зенит» на «Химки».

Форвард «Химок» Евгений Валиев прокомментировал переход в подмосковный клуб из «Зенита». Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года.

«Контракт на два года с такой сильной командой – это импульс для развития моей карьеры, новый вызов, – приводит слова Валиева официальный сайт клуба. – Я согласился практически сразу.

Хотя, скажу честно, уезжать после стольких лет в Санкт-Петербурге было непросто, прикипел к городу. Но пора сделать шаг вперед».

Напомним, Валиев выступал за «Зенит» с 2014 года. В прошлом сезоне он в среднем за игру набирал 5,8 очка и делал 3,2 подбора в 26 матчах Евролиги и 4,5 очка и 2,4 подбора в 14 матчах Еврокубка.