Марк Газоль продолжит играть за «Торонто»

34-летний Газоль проведет сезон-2019/20 в составе канадского клуба, где он стал чемпионом НБА.
Газоль стал игроком «Рэпторс» перед февральским дедлайном. В 26 матчах за команду испанец набирал 9,1 очка, 6,7 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.
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