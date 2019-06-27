Марк Газоль продолжит играть за «Торонто» - Советский спорт
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27 июня 2019 06:19БаскетболСпирин Дмитрий

Марк Газоль продолжит играть за «Торонто»

Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль воспользовался опцией продления контракта на 25,6 миллиона долларов.

34-летний Газоль проведет сезон-2019/20 в составе канадского клуба, где он стал чемпионом НБА.

Газоль стал игроком «Рэпторс» перед февральским дедлайном. В 26 матчах за команду испанец набирал 9,1 очка, 6,7 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.

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