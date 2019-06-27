Лиходей вернулся в УНИКС

Форвард Валерий Лиходей снова стал игроком УНИКСа, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 32-летним игроком подписан по схеме «1+1».
Лиходей выступал за УНИКС в 2014-2016 годах, а прошлый сезон провел в чемпионате Польши за «Анвил», где в среднем за игру набирал 11,1 очка, делал 3,3 подбора и 1,9 результативные передачи.
В составе «Анвила» Лиходей играл в Лиге чемпионов. В этом турнире его средние показатели составили: 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,7 передачи.
Напомним, ранее в карьере Лиходея также были: ЦСКА, ЦСК ВВС, «Триумф», «Спартак», «Локомотив-Кубань», «Химки», «Невежис» (Литва»), «Орландина» (Италия).
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